Jerandi s’entretient à New York avec son homologue belge

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Othman Jerandi s’est entretenu, mercredi, à New York, avec la vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères belge, Sophie Wilmès, et ce dans le cadre de sa participation au débat général de haut niveau de la 76e session de l’Assemblée générale des Nations Unies (20-27 septembre).

L’entretien a porté sur les relations d’amitié et de coopération distinguées entre la Tunisie et la Belgique ainsi que sur les moyens de les renforcer à travers l’organisation d’une visite de haut niveau à la Tunisie et l’appui aux projets de partenariat tuniso-belges, indique jeudi un communiqué du département des Affaires étrangères.

Les deux ministres ont examiné des questions régionales et internationales d’intérêt commun, soulignant la nécessité de renforcer les concertations entre les deux pays en vue de consolider la paix et la stabilité dans la région.