Jeux africains 2024 (Haltérophilie) : trois nouvelles médailles de bronze pour la Tunisie

La Tunisienne Zeineb Naoui (87 kg) a décroché les trois médailles de bronze de sa catégorie, jeudi, lors de la dernière journée du tournoi d’haltérophilie des Jeux Africains (Ghana-2023+1), organisés à Accra.

Naoui a soulevé 84 kg à l’arraché, 90 kg à l’épaulé-jeté et 174 au total, permettant à la sélection tunisienne d’haltérophilie de totaliser 24 médailles (3 or, 11 argent et 10 bronze) et de se classer 4e derrière l’Egypte (18 or, 2 argent et 4 bronze), le Nigeria (15 or, 5 argent et 6 bronze) et Maurice (4 or, 1 argent et 1 bronze).

Au total, la Tunisie a récolté jusqu’ici 49 médailles (7 or, 18 argent et 24 bronze).

- Publicité-