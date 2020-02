” Journée de Tunisie ” au Salon de l’agriculture à Paris

Une ” Journée de Tunisie ” s’est tenue, dimanche, en marge du Salon international de l’agriculture qui s’est ouvert le 22 février 2020, à Paris.

Dans une ambiance festive, des séances de dégustation de mets et de produits du terroir ont eu lieu, au pavillon réservé à la Tunisie, s’étendant sur 80 m2, selon un communiqué de la présidence du gouvernement. Une douzaine d’exposants du secteur privé et des groupements interprofessionnel y participent pour promouvoir leurs produits (huile d’olive, agrumes, dattes, primeurs, plantes aromatiques).

Jusqu’au 1er mars 2020, environ 22 pays prennent part au Salon international de Paris qui attire chaque année plus de 650 mille visiteurs. C’est un événement d’une grande importance, pour une ouverture sur des marchés étrangers.