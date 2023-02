Journée mondiale contre le cancer : La Tunisie réaffirme l’importance de la prévention et du dépistage

A l’ occasion de la journée mondiale contre le cancer (le 04 février), la Tunisie a réaffirmé l’importance de la prévention et du dépistage précoce comme meilleurs moyens de lutte contre cette pathologie.

Selon une note d’information publiée vendredi par la direction des soins de santé de base relevant du ministère de la santé, les rapports épidémiques au niveau national mentionnent que le cancer du sein est le premier cancer qui affecte la femme avec un taux de 30% par rapport aux autres cancers. Il est suivi du cancer du côlon. En revanche, chez l’homme c’est le cancer du poumon qui occupe la première place.

D’après la même source, en 2022, 3884 nouveaux cas de cancer du sein chez des femmes et 2644 nouveaux de cas de cancer de poumon chez des hommes ont été enregistrés. Durant la même année, 1600 nouveaux cas de cancer du côlon chez des femmes ont été enregistrés contre 1910 cas chez des hommes.

Dans ce contexte, la direction des soins de santé de base réaffirme l’importance du dépistage précoce dans la prise en charge des malades à des stades avancés ce qui permet, inéluctablement, de sauver leurs vies.

En effet, pour se protéger du cancer du sein, il est recommandé de se faire examiner une fois par an et de faire une mammographie en cas de besoin alors que pour le cancer du poumon, il convient d’arrêter immédiatement de fumer.

En ce qui concerne le cancer du col de l’utérus, un contrôle doit être effectué à partir de l’âge de 35 ans, tandis que pour la détection précoce du cancer du côlon, il est nécessaire de se faire examiner à partir de l’âge de 50 ans en effectuant un examen endoscopique si nécessaire.

A noter qu’un régime alimentaire non équilibré, l’obésité, la sédentarité, le tabagisme et la consommation excessive d’alcool sont parmi les facteurs à risque.

Des journées de sensibilisation à l’importance du dépistage seront organisées par le ministère de la santé à l’occasion de la journée mondiale contre le cancer.

