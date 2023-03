Journée mondiale du rein: Prés de 12 mille patients en Tunisie souffrent d’insuffisance rénale

Le vice président de l’association tunisienne de néphrologie et d’hémodialyse Mohamed Mongi Bacha a indiqué mardi que près de 12 mille patients en Tunisie souffrent d’insuffisance rénale et sont sous hémodialyse.

Il a précisé dans une déclaration à la TAP, à l’occasion de la journée mondiale du rein célébrée le deuxième jeudi de chaque année, que le nombre des opérations de greffe rénale n’a pas dépassé les 2200 au cours des 40 dernières années, signalant que les demandes des patients figurant sur la liste d’attente ont atteint plus de 1600 jusqu’à fin 2022.

Bacha a ajouté que l’association de néphrologie organise le 9 mars courant, à l’occasion de la journée mondiale du rein, une manifestation de sensibilisation sur l’insuffisance rénale dans les centres des personnes âgées et les établissements scolaires pour faire connaitre cette maladie, les moyens de prévention et les méthodes de traitement.

- Publicité-