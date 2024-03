Journée mondiale du théâtre: « Nuit du Théâtre à la Cité » soirée marathon le 27 mars pour partager la joie du quatrième art

Une soirée-marathon entièrement dédiée au quatrième art est au rendez-vous avec « La Nuit du théâtre à la Cité » à l’occasion de la célébration à l’instar de la communauté théâtrale internationale de la Journée Mondiale du Théâtre le 27 mars 2024.

Organisée à l’initiative du Théâtre de l’Opéra de Tunis, cette soirée se déclinera en trois espaces de la Cité à partir de 21H00 et jusqu’à 1h30.

L’ouverture du bal sera en musique avec le duo Yuma à la Salle de l’opéra après la lecture du message de la Journée mondiale du Théâtre, ponctué d’un hommage à de grandes figures de la scène théâtrale tunisienne.

Cette année, l’Institut international du Théâtre (ITI) a choisi Jon Fosse, l’auteur dramatique et romancier norvégien, lauréat du prix Nobel de littérature de l’an dernier, auteur du Message 2024 pour la Journée mondiale du théâtre, événement phare de l’ITI, rassemblant les passionnés de théâtre du monde entier pour célébrer la valeur intrinsèque de l’art théâtral. Jon Fosse, le 62ème auteur du message dans l’histoire de cette Journéee internationale annuelle (premier auteur le français Jean Cocteau en 1962), porte dans son message, traduit dans plus de 50 langues, une réflexion sur « L’art c’est la paix ».

Le Théâtre des Jeunes Créateurs ouvrira la scène à 22H30 pour la pièce tuniso-italienne « L’Albatros », dans une mise en scène de Chadly Arfaoui, avant de rouvrir ses portes à minuit trente pour accueilli la représentation « 11-14 », mise en scène de Moez Gdiri.

Le Théâtre des régions prend la relève à 23h30 avec » Toxic Paradise » ou « Bakhara », mise en scène Sadak Trabelsi. Et pour clap de fin, le Film « Jounoun » (2006), de Fadhel Jaïbi à 01h30 à la Salle de cinéma Tahar Cheriaa.