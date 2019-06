Journée porte ouverte Iveco Zarzis

Italcar, représentant officiel de la marque Iveco en Tunisie, a organisé le 22 Juin 2019 une journée porte ouverte à l’hôtel Lella Mariam à Zarzis lors de laquelle le stand Iveco a pris place au sein d’une aire d’exposition et a présenté aux visiteurs la gamme complète de ses camions Iveco.

Les invités ont pu découvrir les modèles Iveco exposés : Les bétonnières de marque Liebherr, la gamme Eurocargo, le Trakker 8/4, Les tracteurs routiers Stralis 4/2 HIWAY & X-WAY et la gamme Daily.

Lors de cet événement, les clients ont eu la possibilité de participer à un séminaire organisé par Italcar pour découvrir les spécificités et les caractéristiques techniques de chaque modèle.

Iveco Liebherr

Les Camions à béton Liebherr sont dotés d’une technologie avancée présentant des performances optimales, une grande adaptabilité, une utilisation facile, une grande efficacité et une grande fiabilité. En effet, Le camion dispose d’une de Cuve 10 m³en Acier spécial de très haute qualité LH37 offrant une excellente tenue à l’usure.

La gamme Eurocargo :

Durable, efficace, maniable et polyvalent : l’Eurocargo est le camion idéal pour les missions urbaines et les applications municipales. Il dispose d’une largeur de cabine réduite (2,1 mètres), d’un grand angle de braquage (52 degrés) et du meilleur rayon de braquage de sa catégorie empattement court), il est le partenaire idéal pour votre entreprise.

Le Trakker 8/4 a été conçu, pour tout type de carrossage afin de surmonter tous les obstacles présents sur tout type de terrain, des routes poussiéreuses aux zones particulièrement difficiles d’accès et ce, indépendamment des conditions climatiques, tout en offrant le confort d’un véhicule routier, même dans les missions tout-terrain.

Le nouveau Stralis

LE STRALIS X-WAY : LE CAMION POUR LES CHANTIERS ET LA ROUTE

Le Stralis X-WAY est le camion ayant la charge utile la plus élevée de sa catégorie et alliant les meilleures technologies des camions routiers d’IVECO en matière de sécurité et de rendement énergétique à la légendaire robustesse de ses véhicules tout-terrain les plus résistants.

LE STRALIS HI-WAY :

Grâce au nouveau STRALIS Hi-Way, Iveco renforce sa stratégie en termes de réduction de coût total d’exploitation (TCO) pour le client. Le STRALIS Hi-Way offre une consommation réduite, des coûts d’entretien inférieurs, une qualité, une fiabilité et une ergonomie de la cabine améliorée, donc un confort majeur pour le conducteur, ainsi qu’une gestion opérationnelle optimisée.

La gamme Daily

Le Daily fourgon est le véhicule utilitaire le plus polyvalent de sa catégorie. Quelle que soit votre utilisation – livraisons urbaines à arrêts multiples ou transport plus lourd – trouvez et personnalisez le Daily pour répondre parfaitement à vos besoins quotidiens.

Ensuite, les clients présents ont pu, également, profiter d’un test drive pour tous les modèles exposés et ce, en présence de plusieurs experts.

À travers cette participation, Italcar ambitionne de consolider encore plus sa notoriété, son image au sud et de toujours proposer une expérience cliente parfaite