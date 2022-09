Jumelage Tunisie-Belgique & la France pour, la protection des ressources en eau

« Réforme du système de contrôle du domaine public hydraulique en Tunisie », tel sera l’intitulé de l’atelier à organisé Le 14 septembre 2022. L’atelier organisé sous l’égide d’Elyes Hamza, Ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche maritime dans le cadre du projet de jumelage institutionnel portant appui à la protection des ressources en eaux et au contrôle du domaine public hydraulique, vise à partager l’expérience des premiers contrôles du domaine public hydraulique dans les régions pilotes de Sidi Bouzid, Zaghouan et Nabeul.

Les régions pilotes sont particulièrement touchées par les problèmes de surexploitation et de dégradation de la qualité de l’eau. Des commissions régionales de coordination des contrôles, instaurés avec l’appui du projet de jumelage, sont placées sous la coordination du Gouverneur. Elles procèdent à des inspections pour relever les infractions et y remédier dans les meilleurs délais avec la contribution de tous les services concernés.

Les premiers résultats des inspections de ces commissions régionales pilotes montrent l’importance du contrôle pour répondre aux attentes des usagers de l’eau. Ces inspections participent en effet à la sensibilisation mais aussi à la dissuasion des infractions qui nous impactent le plus lorsqu’il s’agit notamment de l’eau potable et de l’eau vitale pour les activités économiques locales.

Le jumelage avec la Belgique, la France et l’Autriche y participe avec un financement de 4,5 millions de dinars dans le cadre du Programme d’Appui à l’Accord d’Association et à la Transition » (P3AT).