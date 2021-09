K2500, le nouveau véhicule utilitaire Kia

City Cars, concessionnaire officiel de la marque sud-coréenne Kia, lance son nouveau véhicule utilitairela nouvelle camionnette K2500.

Fidèle à ses valeurs et ses promesses, le nouveau produit Kia, le K2500 bénéficie de l’excellente réputation et la réussite confirmée de la marque KIA, éprouvée par la fiabilité, et la robustesse des véhicules de la marque sud-coréenne KIA.

La camionnette K2500 tant attendue par les utilisateurs des véhicules utilitaires, est offerte pour satisfaire les attentes et les exigences du client Tunisien. Ce véhicule représente un véritable outil de travail fiable et polyvalent qui s’adapte à un large éventail d’usages aussi bien dans le secteur industriel, les activités commerciales ainsi que le domaine de la logistique et les métiersde transport et livraison de marchandise.

La camionnette K2500 offre des caractéristiques techniques et des avantages assez pertinents.Elle est proposée en version simple cabine 3 places avec un plateau ridelle métallique.

La capacité de chargement est assez généreuse,1,5 tonnes de charge utile et un PTAC (Poids total à charge) de 3.2 tonnes.

Les deux roues jumelées à l’arrière favorisentla fiabilité et garantissent la stabilité du véhicule même en cas de surcharge.

Coté dimensions,la camionnette K2500 est d’unelongueur totale de 5,125 m, une largeur de 1,740 m, une hauteur de 1,995 m et un empattement de 2,615 m.

Les dimensions du plateau de chargement sont les suivantes, 3,110 m de longueur 1,630 mde largeur de et une hauteur de 0.770 m.

La suspension arrière est composée decinq ressorts à lames procurantune meilleureflexibilité etabsorbent une partie des secousses de la chaussée dans les utilisations les plus intensives.

Coté équipement, le K2500 dispose d’un niveau d’équipement pratiqueen vue d’assurer un confort idéal, à savoir ; Airbag conducteur, Climatiseur, vitres électriques, Autoradio, Port USB et fiche auxiliaire…

Motorisation

Le K2500 est équipé d’unmoteur 2.5 L (2497 cc) diesel, qui développe 130CV DIN / 08 CV fiscauxavec un couple de 255 Nm/1500 tours.

Le bloc moteur est associé à une boite de vitesses manuelle à 6 rapports. La vitesse maximale est de 150 km/h avec une consommation au cycle mixte de 9,5 L /100 Km.



Prix et disponibilité

Désormais le K2500 est disponible et exposé dans le showroom de City Cars, sis à la ZI le Kram ainsi que dans les showrooms des agences agréées Kia.

Le K2500 est proposé au prix de61.990 DTéquipé d’un plateau ridelle métallique, deux couleurs sont disponiblesle blanc (Clear White) et le bleu (Marine Blue).

Pour plus d’information veuillez nous contacter via le site web www.kia.tn– [email protected] appelez le 36 406 200, 36 010 701 ou 36 010 710.