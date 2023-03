Kais Saïed échange les voeux avec des dirigeants arabes à l’occasion du mois de Ramadan

A l’occasion de l’avènement du mois saint de Ramadan, le président de la République, Kais Saïed, a eu, hier, mercredi, des entretiens téléphoniques au cours desquels il a échangé les voeux avec nombre de dirigeants des pays arabes.

Selon un communiqué de la présidence, Kais Saïed a saisi l’occasion pour exprimer ses félicitations au président de la République algérienne démocratique et populaire, Abdel Majid Tebboune, le président de la République arabe d’Egypte, Abdel Fattah al-Sissi, et le président des Emirats arabes unis, Mohamed ben Zayed al-Nahyan.

Aussi, le chef de l’Etat a fait part de ses félicitations à l’émir de l’Etat du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, au président de l’Etat de Palestine, Mahmoud Abbas et au chef du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Manfi, cite-t-on de même source.

- Publicité-