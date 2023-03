Kais Saied reçoit le président de l’ARP

Le président de la République Kais Saied a reçu, lundi, au palais de Carthage, le président de l’Assemblée des Représentants du Peuple, Brahim Bouderbala, qu’il a félicité suite à son élection à la présidence de l’ARP.

L’entretien a porté sur de nombreuses questions liées aux législations que le peuple est en droit d’attendre et à la responsabilité du député vis-à-vis de ses électeurs, car l’élection est un mandat donné par l’électeur à celui qui le représentera dans n’importe quel parlement, et le député demeure responsable envers devant celui qui l’a choisi et mandaté.

Le président de la République a rappelé que « nous menons aujourd’hui un combat de libération nationale, et que notre devoir sacré, en tous égards, est de répondre aux revendications légitimes du peuple dans tous les domaines ». Il a également souligné, une fois de plus, que « la Tunisie détient tous les éléments constitutifs du succès et que les efforts doivent être conjugués pour que les Tunisiens vivent dignement dans notre chère patrie », a-t-il dit cité dans un communiqué de la présidence de la République.

Le chef de l’Etat a affirmé que toutes les échéances liées à la consultation nationale, au dialogue national, au référendum et aux élections des membres de l’Assemblée des représentants du peuple ont été respectées en deux tours, insistant sur la détermination d’aller de l’avant pour déraciner la corruption car, a-t-il dit, « d’aucuns demeurent nostalgiques du passé et pensent à tort qu’il peuvent revenir en arrière ».