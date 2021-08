Kaïs Saïed reçoit les chargés de la gestion des ministères de l’Economie, des Finances et des Technologies de la Communication

La cérémonie de prestation de serment de la chargée de la gestion du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’Investissement Sihem Boughdiri Nemsia et du chargé de la gestion du ministère des Technologies de la Communication Nizar Ben Néji, s’est tenue lundi au palais de Carthage.

Lors d’un entretien avec Mme Boughdiri Nemsia, le président de la République Kaïs Saïed a mis l’accent sur l’impératif d’instaurer une justice fiscale, critiquant par ailleurs le rendement de l’ex ministre Ali Kooli.

Il a d’autre part insisté, lors de son entretien avec M. Ben Néji, sur « la neutralité du service public » et « l’importance du ministère des Technologies de la Communication », revenant sur « les dépassements commis ces dernières années, dont notamment les appareils d’écoute ».

Le président de la République a émis, ce lundi, des décrets portant limogeage du ministre de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’Investissement Ali Kooli, et la désignation de Sihem Boughdiri Nemsia pour gérer ce département.

Il a également démis par décrets le ministre des Technologies de la Communication et de l’Economie Numérique et ministre de l’Agriculture, de la Pêche et des Ressources hydrauliques par intérim Mohamed Fadhel Kraiem, et chargé Nizar Ben Néji de gérer le département des Technologies de la Communication.