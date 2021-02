Kaïs Saïed rend un dernier hommage aux militaires tombés en martyrs mercredi

Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est rendu, ce jeudi, à l’Hôpital militaire de Tunis, pour saluer la mémoire des militaires, tombés en martyrs, mercredi, à la suite de l’exposition d’une mine au Mont Selta, dans la délégation de Jelma (Sidi Bouzid).

Dans un éloge funèbre, le président Kaïs Saïed a salué « le courage et la bravoure de ces héros de la Tunisie et leur dévouement à servir la patrie, à protéger la sécurité des Tunisiens et à défendre le pays contre les ennemis qui le guettent ».

« Ces vaillants soldats sont tombés en martyrs dans un acte de trahison et de lâcheté », a-t-il déclaré. Mais cela ne fera que conforter notre détermination à combattre les criminels avec le même état d’esprit combatif et à les affronter ainsi que ceux qui les soutiennent et qui, a-t-il ajouté, veulent porter atteinte à la Tunisie.

« Nous sommes aujourd’hui déterminés plus que jamais à poursuivre la bataille sur tous les fronts, et sommes convaincus que la victoire l’emportera. Nous ferons honneur à la Tunisie et ses martyrs ».

Le président de la République a récité la Fatiha à la mémoire des militaires et a présenté ses sincères condoléances aux familles. Une minute de silence a été observée en hommage aux martyrs.

Le chef du gouvernement, le ministre de la Défense nationale, le directeur général de la santé militaire et des hauts responsables, cadres et agents de l’institution militaire étaient présents.

A noter que l’adjudant Mourad Fedaoui a succombé, mercredi soir, à ses blessures. Il a été blessé dans l’explosion d’une mine, le 14 janvier dernier, sur les hauteurs du Kef.