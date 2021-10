Kais Saied: «Un dialogue sincère et loyal sera lancé avec la participation des jeunes de toutes les régions»

Le président Kais Saied a affirmé jeudi qu’un dialogue « sincère » et « loyal » sera lancé avec la participation des jeunes de toutes les régions de la République. Ce dialogue, a-t-il dit, sera différent de toutes les expériences passées et abordera plusieurs thèmes dont les systèmes politique et électoral en Tunisie.

La date du dialogue sera fixée de manière consensuelle, a-t-il assuré. de nouveaux mécanismes seront adoptés pour ce dialogue, devant aboutir à l’élaboration de propositions consensuelles.

Le dialogue exclura ceux qui ont détourné l’argent des Tunisiens ou fait allégeance à l’étranger, a-t-il souligné.

Présidant le conseil des ministres, Saied a mis en avant le besoin d’une volonté politique pour conférer l’efficience requise à l’action gouvernementale qui doit se focaliser, en priorité, sur les questions économiques, financières et sociales.

Autant la Tunisie est engagée à consolider ses relations de coopération avec les pays frères et amis, autant elle est attachée à sa souveraineté nationale et au respect des choix de son peuple, a-t-il par ailleurs soutenu, dénonçant les appels à l’ingérence dans les affaires internes du pays.

Sur un autre plan, le président de la République a évoqué le projet d’amnistie pénale, ses particularités et son rôle dans la restitution des fonds spoliés et leur utilisation dans des projets de développement sur tout le territoire.