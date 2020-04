Kamel Bennacer élu président de l’organisation internationale des ingénieurs du pétrole

L’ancien ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Kamel Bennacer a été élu, mercredi 01 avril 2020, à la tête de l’organisation internationale des ingénieurs du pétrole (Society of Petroleum Engineers (SPE)).En tant que président de cette organisation, il sera consulté en ce qui concerne les politiques énergétiques durables, l’économie mondiale et régionale et les prévisions énergétiques des grands économistes de par le monde et des compagnies du pétrole et de gaz.Kamel Bennacer avait occupé, en 2014, le poste de ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines dans le gouvernement de Mehdi Jomaa et présidé, entre 2012 et 2013, le centre de technologie du groupe Schlumberger Limited, leader mondial de services et équipements pétroliers à Rio de Janeiro au Brésil.Il a donné plusieurs formations sur l’énergie, la réflexion stratégique et la planification avec la SPE. Il est également co-auteur de plus 120 publications et de 17 livres.