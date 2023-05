Kasserine, 1er producteur de figues de Barbarie en Tunisie

Les récentes précipitations en Tunisie ont eu un effet bénéfique pour la production de figues de Barbarie dont les superficies avaient été réduites en raison de la sécheresse et de leur utilisation comme fourrage à raison de 100 000 hectares l’année dernière et 90 000 hectares pendant la saison agricole en cours.

Les estimations de la production de ce fruit à Kasserine, suite aux pluies récentes, sont de 250 000 tonnes pour la saison agricole en cours, ce qui équivaut à la production de la région au titre de l’année l’année écoulée, rapporte Mosaïque fm.

Le gouvernorat de Kasserine occupe la première place en termes de superficies et de production de figues de barbarie, qui depuis des années s’est en partie orientée vers l’exportation comme matière première pour des produits très demandés sur les marchés européens et américains, comme l’huile de figue de barbarie , jus et autres…