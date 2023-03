Kassserine: Taux d’avancement de 70% des travaux de réaménagement du village Zaouiet Ben Ammar

Le taux d’avancement des travaux du réaménagement du village » Zaouiet Ben Ammar » relevant de la municipalité de Charayaa -Machrek Chams de la délégation de Sbeitla (Gouvernorat de Kasserine) a atteint 70%.

Le projet de réaménagement du village est un projet pilote dans le cadre du programme de développement locale intégré réalisé par l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et financé par la coopération suisse et l’Union Européenne au profit de la municipalité Charayaa-Machrek Chams moyennant une enveloppe de 860 mille dinars.

Le projet est réparti en deux phases. La première phase concerne le pavage des chemins menant à l’école primaire de Zawiett Ben Amer et le centre de santé de base de la localité en plus de la création d’une zone verte pour un coût global de 230 mille dinars.

Moyennant une enveloppe de 530 mille dinars, la seconde phase concerne la création d’un stade gazonné, une cour et un parking de voitures en plus de la maintenance des unités sanitaire du réaménagement de l’esplanade de l’eau de source du village qui date de l’époque romaine en la transformant en un parc familial.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le maire de la municipalité de Charayaa -Machrek Chams, Najem Salhi a fait savoir que le projet de réaménagement du village Zaouiet Ben Ammar a pour objectif d’améliorer la qualité de vie des habitants du village tout luttant contre l’exode rural et en rendant la localité une zone attractive.