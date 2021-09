Kébili :Quelque 18 millions de régimes de dattes seront couverts de moustiquaires

Un grand nombre d’agriculteurs de Kébili ont procédé à la couverture de leurs récoltes de dattes en utilisant des moustiquaires et des couvertures en plastique, afin de préserver le fruit contre les mauvaises conditions climatiques notamment les pluies d’automne.Cette opération d’enveloppement des régimes de dattes concernera, durant cette saison, environ 18 millions régime de Degulet Ennour, selon le chef service de la production végétale au Commissariat régional au développement agricole, Ibrahim Jallouli.« Jusqu’à ce jour, 11 millions régimes de dattes ont été couverts », a-t-il noté, à l’agence TAP, ajoutant que la plupart des agriculteurs sont conscients de l’importance de cette opération, laquelle est appliquée généralement sur 50% des régimes vaccinés (afin de les protéger contre les vers de dattes). A cet égard, 37 millions de régimes de dattes sont vaccinés, dont 34,3 millions de la variété Degulet Ennour. Pour ce qui est de la récolte de dattes, le responsable l’a estimé à environ 265 mille tonnes, dont 250 mille tonnes de Degulet Ennour.Il a par ailleurs souligné que les conditions climatiques sont, jusqu’à présent, favorables et aident à préserver la qualité des dattes.Il est à noter que la plupart des agriculteurs de Kébili ont veillé cette année à appliquer les traitements nécessaires pour préserver les palmiers contre plusieurs infections. De même, les services du Commissariat régional au développement agricole a mis à la disposition des agriculteurs 16,1 tonnes de soufre, produit indispensable au traitement de palmiers, et ce, en coordination avec le Groupement Interprofessionnel des Dattes.

