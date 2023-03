Kef: Récupération d’un bien domanial de 18 ha

La direction des domaines de l’Etat et des affaires foncières au Kef vient de récupérer, jeudi, un bien domanial situé dans la délégation de Dahmani d’une superficie de plus de 18 hectares, a mentionné le directeur régional des affaires foncières, Ridha Chouchane à la TAP.

L’opération de restitution a été effectuée suite à l’exécution d’une décision judiciaire rendue à cet effet, et elle s’est déroulée en présence des autorités judiciaires compétentes.

Le bien récupéré, a été, par la suite pris en charge par la cellule de gestion des terres domaniales récupérées du Kef relevant de l’OTD, en attendant sa réhabilitation dans les plus brefs délais conformément aux procédures en vigueur.

