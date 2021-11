La 1ère édition du salon économique « Made in Libya » se tiendra à Tunis du 23 au 27 novembre 2021, au Kram

La première édition du salon économique tuniso-libyen « Made in Libya » se tiendra à Tunis du 23 au 27 novembre 2021, au parc des expositions du Kram a indiqué, vendredi, le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie.

Au programme de ce salon figure à l’ouverture le 23 novembre un forum économique tuniso-libyen et qui sera axé autour des domaines de coopération commerciale et industrielle entre les deux pays.

Une exposition sera également organisée avec la participation de 150 entreprises libyennes, outre des rencontres d’affaires entre des acteurs économiques tunisiens et libyens dans le but d’accroître les opportunités de partenariat et de coopération.

Cette manifestation a pour objectifs de favoriser l’échange d’expertises et d’expériences en matière d’appui aux entreprises, de renforcer la coopération économique pour une meilleure intégration économique, de booster les échanges commerciaux et d’augmenter la compétitivité des entreprises des deux pays.