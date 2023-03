La Banque mondiale interrompt son partenariat avec la Tunisie suite à des violences à caractère raciste

La Banque mondiale interrompt son travail avec la Tunisie après que les déclarations du président du pays sur les migrants d’Afrique subsaharienne ont déclenché des harcèlements et des violences à caractère raciste, a déclaré le président de la Banque au personnel dans une note consultée par Reuters.

Dans cette note, envoyée tard dimanche, Malpass a déclaré que la banque suspendait le Cadre de partenariat pays de la Tunisie et a reporté jusqu’à nouvel ordre la réunion du conseil d’administration du 21 mars destinée à examiner un nouvel engagement stratégique avec le pays.

Il a déclaré que la Banque mondiale considère les mesures annoncées par le gouvernement tunisien pour protéger et soutenir les migrants et les réfugiés comme une étape positive, et qu’elle suivrait leur impact.