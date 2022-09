La BCEAO augmente (légèrement) ses taux directeurs

Redoutant de nouvelles anticipations inflationnistes, la Banque centrale des États d’Afrique de l’Ouest augmente ses taux directeurs de 25 points. Refusant de compromettre la croissance économique, le Banquier central attend une décélération de l’inflation, en fin d’année.

Vigilance mais pas question de casser la machine. Tel semble le sentiment du banquier central d’Afrique de l’Ouest, qui décide une modeste hausse de ses taux directeurs afin de faire revenir l’inflation dans ses objectifs, sans compromettre la croissance économique de la région.

En effet, le Comité de politique monétaire (CPM) de la BCEAO (Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest a décidé, le 14 septembre 2022, de relever de 25 points de base ses taux directeurs. Cette mesure prend effet le 16 septembre ; le principal taux directeur auquel la Banque centrale prête des ressources aux banques passe de 2,25% à 2,50%.

La BCEAO attend une détente des pressions sur les prix à compter du dernier trimestre de 2022, sous l’effet de la hausse prévue de la production de la nouvelle campagne agricole et des mesures ciblées prises par les États pour lutter contre la vie chère.

« Cette décision, qui fait suite à la première hausse des taux intervenue en juin, contribuera à ramener progressivement le taux d’inflation dans l’intervalle cible de la Banque centrale (1% à 3%) sur le moyen terme », commente le nouveau gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou . Lequel, fait nouveau, a publié un communiqué distinct du compte rendu du CPM expliquant sa politique ; et lequel compte rendu a été – enfin – diffusé sitôt la réunion du CPM achevée, et non pas plusieurs jours après…