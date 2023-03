La BCT maintient inchangé son taux directeur à 8%

Le Conseil d’Administration de la Banque Centrale de Tunisie réuni jeudi, a décidé de maintenir le taux directeur de la BCT inchangé à 8%.

Il a réitéré la nécessité de mobiliser les financements extérieurs nécessaires pour garantir les équilibres des finances publiques, d’engager les réformes structurelles destinées à maîtriser les déficits jumeaux (déficit commercial et budgétaire) et de redynamiser l’activité économique.

L’accent a également, été mis sur l’importance de renforcer le « policy-mix » qui est une politique économique qu’un Etat met en place pour ajuster ses politiques fiscale et monétaire afin de relancer son économie.

/// Les mesures nécessaires seront prises pour maîtriser l’inflation ///

Passant en revue les derniers développements économiques et financiers et les perspectives à moyen terme, le conseil s’est dit « prêt » à prendre les mesures nécessaires pour ramener l’inflation à des niveaux soutenables.

En février 2023, l’inflation a poursuivi son ascension à un rythme soutenu pour atteindre 10,4% contre 10,2% le mois précédent et 7% au même mois de l’année précédente, portant la marque, essentiellement, de l’envolée des prix des produits alimentaires frais.

Le Conseil a souligné qu’il suit avec » beaucoup d’attention » l’inflation sous-jacente » inflation hors produits alimentaires frais et produits à prix administrés » qui fait preuve de rigidité. En effet, elle s’est élevée à 9,6% en février 2023, contre 9,5% le mois précédent et 6,3% une année auparavant.

« Tout en demeurant entourées de fortes incertitudes, les perspectives de l’inflation laissent entrevoir une certaine détente à partir du deuxième semestre 2023, mais demeureraient à des niveaux historiquement élevés », alerte la BCT.

En ce qui concerne la croissance, le conseil a estimé que les perspectives de l’activité pour 2023 ,demeurent tributaires du redressement de la demande extérieure ainsi que d’un ensemble de facteurs internes, ayant trait, particulièrement, à la situation des finances publiques, à l’accélération de l’inflation et à la persistance du stress hydrique.

S’agissant des évolutions récentes au niveau du système financier international, le conseil a affirmé que les banques tunisiennes ne sont pas exposées aux banques internationales ayant connu une forte dégradation de leurs situations financières.

Tout en rassurant sur la résilience du secteur bancaire à la faveur des mesures préventives prises par la BCT en matière de couverture des risques et de distribution des dividendes durant les trois dernières années, le Conseil a exhorté toutes les parties prenantes à émettre des signaux positifs forts permettant de rétablir la confiance et de conférer plus de visibilité aux opérateurs économiques.

Au niveau du secteur extérieur, le Conseil note une contraction significative du déficit courant qui s’est établi, au cours des deux premiers mois de 2023 à -0,4% du PIB contre -1% pour la même période de l’année précédente, soutenu par la baisse du déficit commercial, l’amélioration des recettes touristiques et la consolidation des revenus du travail.

Selon la BCT, cette performance aurait été nettement meilleure n’eut été le creusement de la balance énergétique (1.693 MDT pour les deux premiers mois 2023, contre 779 MDT une année auparavant).

Les réserves de change se sont établies à 21,9 milliards de dinars ou 95 jours d’importations à la date du 21 mars 2023, contre 23 milliards de dinars ou 100 jours au terme de l’année 2022.

