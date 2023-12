La BERD, l’UE et le FEM appuient le Maroc pour restaurer la disponibilité de l’eau dans la région de Guelmim-Oued Noun

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) accorde un prêt de 130 millions de dirhams marocains (12 millions d’euros) à la région de Guelmim-Oued Noun au Maroc afin d’améliorer l’approvisionnement en eau potable dans les zones rurales et de moderniser quatre stations d’épuration des eaux usées existantes.

Ce prêt marque le coup d’envoi de la participation de la région au Programme pour des villes vertes de la BERD et accélère le programme environnemental du Maroc en contribuant à la transformation de l’une de ses régions les plus importantes. Il s’agit par ailleurs du premier prêt municipal accordé par la Banque à une région du Maroc. La BERD cofinancera des investissements visant à améliorer l’accès à l’eau potable pour les ménages des zones rurales de la province de Guelmim en réhabilitant et en étendant les réseaux d’eau potable, réduisant ainsi les pertes d’eau dans le réseau d’approvisionnement. Cet investissement permettra de remédier aux disparités régionales et de promouvoir une utilisation plus efficace de l’eau.

Les fonds de la Banque sont complétés par une subvention à des fins d’investissement d’un montant de 1 million de dollars américains (0,9 million d’euros) accordée par le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) au titre du Programme de transfert de technologies environnementales (ENVITECC). La subvention du FEM, associée aux fonds de la BERD, cofinancera la modernisation de quatre stations d’épuration des eaux usées et de systèmes de recyclage dans les villes de Guelmim, Lakhssas, Tan Tan et Mirleft. Ces améliorations permettront d’économiser d’importantes quantités d’eau : environ 10 millions de m³ d’eaux usées traitées seront réutilisées chaque année pour l’arrosage des espaces verts et des ceintures vertes de la région. Cet investissement permettra ainsi de promouvoir l’économie circulaire en tant que cadre efficace pour la gestion durable de l’eau.

Le prêt de la BERD sera assorti d’une garantie de l’Union européenne (UE) par le biais de son programme de garantie du Fonds européen pour le développement durable (FEDD). Un volet de coopération technique, financé par l’UE, aidera la région à identifier des solutions appropriées en matière d’exploitation et de maintenance pour les services d’approvisionnement en eau en milieu rural, ainsi qu’un modèle de gestion adéquat pour l’utilisation de l’eau recyclée afin de garantir la durabilité des investissements.

Un Plan d’action pour une ville verte (PAVV) sera également élaboré avec le soutien du FEM afin d’aider la ville à identifier et à hiérarchiser ses défis environnementaux les plus urgents, et de soutenir la conception et la mise en œuvre d’un plan décrivant les investissements et les mesures stratégiques à prendre. Le PAVV couvrira également les aspects liés au numérique, à l’inclusion et à la dimension de genre, et comprendra des recommandations visant à promouvoir le développement du capital humain et l’égalité entre les hommes et les femmes.