La BERD soutient l’équipementier Faurecia dans 4 pays, dont la Tunisie

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a confirmé qu’elle investissait jusqu’à 80 millions d’euros dans une émission obligataire ESG à six ans de l’équipementier automobile français Faurecia pour soutenir des investissements en Tunisie et dans trois autres pays d’ici 2026.

Le financement sera utilisé exclusivement pour soutenir les investissements de Faurecia de 2022 à 2026 en Tunisie, au Maroc, en Pologne et en Roumanie. Il s’agit notamment d’activités de recherche-développement pour les véhicules électriques et de production d’énergie renouvelable par le biais de contrats d’achat d’électricité (CAE) en Pologne et en Roumanie, éligibles au titre de l’approche de la transition vers une économie verte (TEV) de la Banque.

Le produit de la tranche de la Banque servira également à financer des investissements de croissance sur les sites de production de Faurecia en Roumanie, au Maroc et en Tunisie.

Faurecia, dont le siège social est en France, est un équipementier automobile mondial de premier rang coté à la bourse Euronext Paris.