La Bourse de Tunis clôture lundi en hausse

La Bourse de Tunis a clôturé la séance de lundi en territoire positif. Le Tunindex a gagné 0,34% à hauteur de 6 412,02 points dans un volume total de 7,776 millions de dinars( MD), selon les données publiées sur son site.

La balance des variations des cours a été marquée par une tendance haussière de 24 valeurs contre 18 valeurs en baisse.

A la hausse, le titre HANNIBAL LEASE s’est échangé à 5,15 D, tout en réalisant la plus forte hausse de la séance avec une montée 3%, suivi de WIFACK INTERNATIONAL BANK qui a augmenté de 2,95%, à 6,28 D.

Les titres MPBS et ASSAD ont gagné 2,83% pour clôturer à 4,35 D et 5,8 D.

A la baisse, le titre STAR a chuté de 3% à 114,46 D, suivi de TLS qui a réalisé un repli de 2,93% à 9,26 D. Le titre CERALIS s’est replié de 2,84% à 5,8 D.

Les titres ELECTROSTAR et GIF ont baissé respectivement de 2,12% et 2 ,08% à 0,92 D et 0,47 D.