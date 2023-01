La BTS lance divers programmes pour faire face aux séquelles de Covid-19

La Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) , créée en 1997 avec pour vocation de financer les projets des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle, a dévoilé les chiffres de l’évolution de son activité durant la période 2019-2022. Dotée d’un capital de 60 millions de dinars (54% participations publiques et 46% participations privées) avec une base d’actionnariat (plus de 220 000 actionnaires), elle a octroyé 11.766 crédits durant l’année 2022, contre 11.686 en 2019, et 14.914 en 2021. Quant au coût d’investissement, il a atteint 189,5 MD contre 238,2 MD en 2019, et 201,1 MD en 2021.

En outre, la BTS a livré un aperçu des plus importants financements durant l’année 2021 où le nombre de ratifications en crédits est de 14914, alors que le montant des crédits est de 153,085 MD, et les frais d’investissement s’élèvent à 201,043 MD.

Les nouvelles interventions de la BTS

Dans le cadre du Programme SOUTIEN TPE COVID LF2022, la BTS lance un nouveau crédit sous forme de fonds de roulement plafonné à 5000 Dinars.

Elle met à disposition une plateforme électronique simplifiée pour les octrois de crédits pour faire face aux répercussions du Covid 19. Les demandes de clients se font automatiquement traiter sur la plateforme.

La banque a, également, décidé de prolonger la période d’attente pour les projets réalisés dans le cadre du programme « nouvelle génération de promoteurs », en collaboration avec le ministère de l’Emploi.

D’autre part, la BTS s’engage à soutenir les prêts d’écoulement et les prêts d’exploitation attribués aux petits promoteurs afin de leur fournir des fonds dont ils ont besoin pour couvrir leurs besoins.

Le programme de soutien TPE Covid consiste à fournir des crédits, en collaboration avec le ministère de l’Emploi, en suivant des critères tels que le plafond autorisé, d’une valeur de 5 mille dinars, et la durée d’octroi du crédit, d’une année. Les crédits octroyés jusqu’à présent sont au nombre de 5619, avec un montant de 24,222 MD.

Le programme Help Artisan

En collaboration avec l’Office national de l’artisanat, la BTS lance le programme Help Artisan avec l’objectif de soutenir les artisans par des crédits sous forme de fonds circulants. Les bénéficiaires concernés sont ceux qui ont été touchés par le Covid 19.

Les critères exigés par la banque, tels que le plafond du crédit, sont de 12 mille dinars pour les petites entreprises artisanales, 5 mille dinars pour les particuliers, et le délai d’octroi est de 6 mois. Le nombre de crédits octroyés jusqu’à présent est de 2621, le montant s’élevant à 9,837 MD.

D’autre part, a été mis en place un programme de micro finance dans le cadre des systèmes économiques et des prêts saisonniers agricoles, afin de financer les petites et moyennes entreprises. La totalité des crédits s’est élevée à 1011, avec un montant de 21,411 MD.

Enfin des travaux importants ont été réalisés au niveau de la restructuration des associations de microcrédit et qui consistent en la création de 12 associations régionales pour la micro finance dans le gouvernorat de Tunis, Ariana, Manouba, Ben Arous, Béja, Jendouba, Siliana, Kef, Sousse, Monastir, Mahdia, et Sfax.