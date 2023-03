La Chine se fixe un objectif de croissance de 5% pour 2023

Une croissance de 5 % en 2023, c’est l’objectif fixé par Li Keqiang lors du discours d’ouverture de la session annuelle du parlement chinois ce dimanche. Un objectif prudent, même si la reprise de la deuxième économie du monde est « solide », a indiqué le chef du gouvernement sortant.

C’est la dernière fois que le Premier ministre sortant s’adresse au 2 948 députés de l’Assemblée nationale populaire présents ce matin. Un peu plus d’une heure de discours, 40 pages dans sa traduction en français, le traditionnel « rapport de travail au gouvernement » revient sur l’année passée, mais aussi sur sa mandature : « Rien n’est moins ordinaire que les 5 années écoulées » euphémise le chef du gouvernement qui ne parle pas directement de la politique « zéro Covid », ni de sa sortie, mais reconnaît que « le développement économique de la Chine s’est heurté à de multiples facteurs inattendus ».

« Un développement sécurisé », une « croissance quantitative raisonnable ». Traditionnellement, là encore, Li Keqiang se félicite des kilomètres de rail et de routes construit pendant qu’il était aux commandes : plus de 17 000 kilomètres de ligne TGV et 41 000 kilomètres d’autoroutes. Il rappelle aussi que le budget de l’éducation a été maintenu à 40% du PIB, que l’assurance vieillesse compte 140 millions de cotisants, que le fond national de protection sociale est passé de 1 800 milliards à 2 500 milliards de yuans, que des allègements ou des reports d’impôts ont été décidés pour les entreprises et que l’inflation est maîtrisée.