La Cinémathèque tunisienne célèbre la semaine « 120 ans du cinéma hongrois »

La Semaine du cinéma hongrois qu’abrite la Cinémathèque tunisienne du 23 au 28 novembre 2021, a démarré, mardi soir, au cours d’une cérémonie officielle organisée à la Cité de la Culture Chedli Klibi.



Au line-up de la Semaine, la projection d’une série de 7 films hongrois qui constituent une occasion rare pour découvrir le cinéma de ce pays de l’Europe de l’Est.



Organisé en partenariat entre la Cinémathèque et l’ambassade de Hongrie à Tunis, cet événement a été marqué notamment par la présence de l’ambassadeur de Hongrie à Tunis, Mörton Körolyi qui a présenté un cycle dont la tenue coïncide avec la célébration du 65ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques tuniso-hongroises.



A cette occasion, a été présenté un clip interprété par des artistes hongrois et tunisiens. Cette création musicale est une combinaison entre des sonorités folk et rock classique, symbolisant les profondes relations d’amitié entre les deux pays.



Ce cycle qui s’intitule « 120 ans du cinéma hongrois » a démarré avec la projection d’un documentaire intitulé « 120 années en 12 minutes ». Ce court-métrage revient sur une l’histoire du 7ème art en Hongrie, débutée avec le cinéma muet.



« Aurora Borealis » (Northern lights) de la réalisatrice de Mészáros Márta a été le film de la soirée. Ce long métrage de fiction (104′), a té projeté avec un sous-titrage en anglais.



« Aurora Borealis » est un chef d’œuvre du cinéma hongrois qui entraîne le spectateur dans l’univers de femmes hongroises à travers l’histoire de Maria et sa fille et les séquelles de guerre qui refusent de s’estomper, près de sept décennies après.



L’ambassadeur a déclaré que ce film est diffusé en hommage à la célèbre réalisatrice Mészáros Márta qui recevra début décembre prochain le prix de l’Académie Européenne du Cinéma pour l’ensemble de sa carrière et sa contribution singulière dans le monde du cinéma.



La cinéaste va devenir ainsi la première réalisatrice en Europe Centrale et Europe de l’Est à recevoir ce prestigieux prix de la 34ème édition des European Film Awards (EFA).



Le Directeur de la Cinémathèque Tunisienne, Tarek Ben Chaabane, a salué l’œuvre d’une cinéaste très importante dans l’histoire du cinéma européen ». Il a évoqué Mészáros Márta, la réalisatrice engagée dans la question féministe et qui a beaucoup travaillé sur la mémoire et les séquelles de la guerre en Europe.



Il a encore salué l’initiative de l’ambassade hongroise à Tunis, en proposant ce cycle d’ « un cinéma qui compte en Europe ». Ce cycle va permettre à la Cinémathèque de « reprendre le cycle dominical du ciné-club pour enfants, une tradition qui a été interrompue depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19 », a-t-il encore dit.



La Semaine du Film Hongrois qui se tient en concomitance avec un Focus Japon, prévoit la projection de 6 autres films en version originale avec sous-titrage en français. « Taxidermia » de György Pálfi (2006, 94’) et « Moszkva TÉR » de Ferenc Török (2001, 88′) sont des films des années 2000.



Trois films des années 80 sont au menu dont « Cat City » de Béla Ternovszky (1986, 96′), « Diary for my children » de Márta Mészáros (1984, 106′), « Mephisto » de István Szabó (1981, 144′).



Cet hommage prendra fin dimanche prochain avec un classique du cinéma hongrois et un film pour enfants, « Les garçons de la rue Paul » de Zoltán Fábri (1969, 110′).



Il est a rappeler que l’Ambassade de Hongrie à Tunis a participé à la 36ème édition de la Foire Internationale du Livre de Tunis (FILT) à laquelle elle a été présente depuis 2009. Des œuvres littéraires hongroises traduites vers l’arabe, le français et l’anglais en présence de l’égyptien Abdallah Abdelati Abdessalam Mohamed, traducteur hongrois-arabe.

Le programme prévoyait des panneaux décorés par des photos d’illustrateurs des quatre pays de Visegrád, et des films d’animation qui sont mutuellement populaires dans les pays de V4 dont la Hongrie assure la Présidence V4. Le groupe de Visegrád est une organisation intergouvernementale réunissant la Hongrie, la Pologne, la Tchèque et la Slovaquie.

