La coopération bilatérale et la crise libyenne au centre d’un entretien entre le président de la République et le ministre des Affaires étrangères des Emirats

Le président de la République Kais Saied a reçu lundi une invitation à visiter les Emirats arabes unis, qui lui a été transmise par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale des Emirats arabes unis, Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, lundi soir au Palais de Carthage.

L’entretien “a porté sur les relations historiques étroites entre les deux pays et sur les moyens de les consolider, en particulier dans les domaines de l’investissement et de la coopération technique”, a indiqué la présidence de la République dans un communiqué. Dans ce contexte, l’accent a été mis sur “l’importance d’accélérer la tenue de la 7e session du Comité mixte tuniso-émirati afin de stimuler les relations bilatérales”.

D’un autre côté, l’entretien a abordé un certain nombre de questions d’intérêt commun, dont la crise libyenne, où les deux parties ont souligné “l’importance de la coordination et de la coopération entre les deux pays pour trouver une solution pacifique qui met fin à cette crise et contribue à arrêter l’effusion de sang du peuple libyen”, indique-t-on de même source.

A cet égard, les deux parties ont discuté des “modalités de mise en œuvre des résultats de la dernière conférence de Berlin, notamment la nécessité de l’engagement des différentes parties concernées au cessez-le-feu dans le cadre d’une solution politique libyenne”.

Le ministre émirati des Affaires étrangères a également effectué lundi une visite de travail en Algérie consacrée à l’avancement de la coopération bilatérale, au cours de laquelle “des visions ont été échangées sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun, en particulier la situation en Libye”, selon l’agence de presse algérienne APS.