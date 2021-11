La COP26 s’est ouverte à Glasgow sur des discours alarmistes

Six ans après l’accord arraché à Paris pour la COP21, les chefs d’État et de gouvernement ont à nouveau deux semaines pour tenter de sauver la planète. Reportée d’un an à cause de la pandémie de Covid-19, la COP26 s’est officiellement ouverte à Glasgow (Écosse).

Et sans surprise, la tonalité des premiers discours était la même: alarmiste. Hôte de sommet, le Premier ministre du Royaume-Uni a mis en garde ses homologues en reprenant à son compte les paroles déjà prononcées par la jeune militante suédoise Greta Thunberg: “Toutes les promesses ne seraient que du blablabla”, a déclaré Boris Johnson. Selon lui, un échec de cette conférence climat déboucherait dans le monde sur “une colère et une impatience incontrôlables”.

Le secrétaire général de l’Onu Antonio Guterres, pour sa part, a tonné qu’ « il est temps de dire assez”, devant une centaine de dirigeants (dont Emmanuel Macron et Joe Biden) mais en l’absence de quelques-uns des gros pollueurs de la planète, comme la Chine et le Brésil. “Assez de brutaliser la biodiversité. Assez de nous tuer nous-mêmes avec le carbone. Assez de traiter la nature comme des toilettes. Assez de brûler et forer et extraire toujours plus profond. Nous creusons nos propres tombes”, a-t-il dit.