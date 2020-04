La « Corona-Datenspende » pour détecter les potentiels cas de coronavirus

Une nouvelle application de surveillance intelligente, pour détecter les potentiels cas de coronavirus à partir du pouls, de l’activité et des habitudes de sommeil de détenteurs de bracelets connectés a été lancée par l’Allemagne.

Afin de collecter tout un aperçu plus précis et très fiable de la propagation de l’épidémie, la « Corona-Datenspende », s’appuiera sur les données de santé et permettra de déterminer les potentiels cas de contamination au coronavirus.