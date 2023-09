La croissance au Maroc passe à 3,4 % soutenue par le tourisme

L’économie marocaine s’est remise d’une année 2022 difficile, la croissance passant à 3,4 % en glissement annuel au cours du premier semestre 2023. C’est ce qu’affirme le dernier rapport de la BERD sur la croissance économique prévue pour les pays de la région de l’Afrique du Nord.

Selon la même source, « la croissance en 2023 devrait avoisiner les 3,1 %, en hausse par rapport au taux de 1,3 % enregistré en 2022, année où les répercussions négatives du durcissement des conditions de financement au niveau mondial ont été exacerbées par la sécheresse. Ces prévisions ne tiennent pas compte des conséquences du tremblement de terre qui est survenu début septembre dans les montagnes du Haut Atlas, près de Marrakech, et qui a causé des destructions et des pertes humaines considérables. L’impact du séisme sur l’activité économique globale reste difficile à évaluer à ce stade : si les dépenses liées à la reconstruction sont susceptibles de stimuler la croissance à moyen terme, elles pourraient aussi accroître les besoins de financement ».

Et la BERD d’expliquer que « la croissance au Maroc en 2023 a été soutenue par l’amélioration des récoltes et l’essor du tourisme, ainsi que par le ralentissement de l’inflation et la reprise de la demande intérieure. En conséquence, le chômage a légèrement baissé pour s’établir à 12,4 % au deuxième trimestre 2023, avec des taux plus élevés chez les femmes (17 %), les jeunes (33,6 %) et dans les zones urbaines (16,3 %) » et de prévoir que « la croissance devrait atteindre 3 % en 2024 et revenir à moyen terme aux niveaux d’avant la pandémie. Des perspectives encore plus favorables pourraient résulter de l’accélération de la mise en œuvre des réformes ».