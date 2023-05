La fédération de l’enseignement de base tiendra lundi prochain sa commission administrative sectorielle consacrée à l’examen des propositions du ministère de l’éducation

La fédération générale de l’enseignement de base tiendra lundi prochain sa commission administrative sectorielle qui sera consacrée à l’examen des propositions présentées par le ministère de l’éducation, au cours de la séance de négociation tenue mercredi entre les deux parties, selon les déclarations du secrétaire général adjoint de la fédération générale Ikbal Azzabi.

A ce propos Azzabi n’a pas dévoilé le contenu des propositions présentées par le ministère de tutelle au cours de cette réunion, la troisième du genre depuis le début du troisième trimestre, qui a été axée essentiellement sur les revendications du secteur, telles que mentionnées dans la motion professionnelle sectorielle, soulignant que la commission administrative étudiera la poursuite ou la levée de la décision de la retenue des notes du deuxième trimestre et annoncera ses prochaines décisions.

La fédération générale de l’enseignement de base avait revendiqué lors des réunions de négociations, l’amélioration des conditions de travail des enseignants et la réforme du système éducatif.

A noter que, l’agence TAP n’a pas pu avoir de réponse de la part du ministère de tutelle qui avait publié un communiqué sur sa page officielle sur facebook, dans lequel il a annoncé la tenue d’une séance de travail au siège du département.

Ont assisté à cette séance de travail, qui a été présidée par le ministre de l’éducation Mohamed Ali Boughdiri, des membres de la fédération générale de l’enseignement de base, conduits par le secrétaire général de la fédération Nébil Haouachi et plusieurs cadres de la présidence du gouvernement et des ministères des finances et des affaires sociales, ainsi que des représentants des structures du ministère de l’éducation.

Dans son communiqué, le ministère de l’éducation a indiqué que cette réunion a été consacrée à la poursuite des négociations concernant les revendications du secteur.