La fragile démocratie tunisienne est sous perfusion, estime the «National Interest»

Les groupes de réflexion aux Etats-Unis n’on de cesse de faire leurs choux gras du déclin de la démocratie en Tunisie et de l’ensemble du parcours lancé par le président de la République, Kais Saied , le 25 juillet 2021, et entretenu par une succession de mesures et de décisions dont le, point d’orgue serait la tenue d’élections législatives , le 17 décembre prochain

« Nous devons nous rassembler autour du soutien des institutions démocratiques et de la tenue d’élections libres et équitables dans le cadre d’un processus légitime, respecté et inclusif avant que le chaos en Tunisie ne s’aggrave », tel est l’appel lancé par le think tank «The National Interest», proche de l’Establishment américain, Administration et Congrès confondus, voire d’autres centres de décision influents.

Douze ans après la révolution contre l’ancien dictateur Ben Ali, qui a déclenché plusieurs autres manifestations au Moyen-Orient, connues sous le nom de « printemps arabe », la démocratie est maintenant sous perfusion en Tunisie, estime Eddy Acevedo, conseiller principal au Woodrow Wilson International Center for Scholars.

Bien que Saied et ses partisans affirment qu’il défend les valeurs démocratiques, d’autres soulignent le fait qu’il a aboli le parlement, suspendu la constitution, renvoyé des magistrats , emprisonné des opposants, malmené la société civile, organisé un référendum discrédité, nommé son propre conseil électoral et gouverné par décret. Pendant ce temps, il a attaqué les démocraties libres, y compris les États-Unis, comme des interventionnistes pour avoir émis des avertissements forts sur la direction que prend la Tunisie, a-t-il détaillé.

Il a rappelé sa déposition, Il y a un an, devant le Congrès au sujet de l’agitation politique en Tunisie, où, dit-il, « j’ai souligné l’importance de l’engagement des États-Unis et mis en garde contre la présence d’acteurs malveillants. Du point de vue de la sécurité nationale, il est important de noter que la Russie a établi un port en Syrie. Si elle établit un autre point d’accès via la Tunisie, elle pourrait menacer la stabilité de la Méditerranée ».

Les options sur la table

Et de souligner la nécessité pour les États-Unis d’ «envisager plusieurs options en l’absence de mesures vérifiables de la part du gouvernement Saied pour inverser le cours des choses. Au niveau bilatéral, les États-Unis pourraient, propose-t-il, annuler la désignation de la Tunisie comme un allié majeur non membre de l’OTAN ou même conditionner leur aide à la sécurité en matière de financement militaire étranger à la Tunisie, tout en veillant à ce que les programmes vitaux de contre-terrorisme et de sécurité des frontières soient maintenus pour protéger les intérêts de sécurité nationale régionaux et américains.

Les États-Unis peuvent également soutenir des initiatives positives pour inciter le gouvernement Saied à changer de comportement. Une façon de le faire serait de permettre à la Millennium Challenge Corporation d’aller de l’avant avec le compact de la Tunisie de près de 500 millions de dollars ou de fournir une assistance économique par le biais d’une autre garantie de prêt souverain.

Sur le plan multilatéral, Eddy Acevedo regrette qu’ « aucune réforme démocratique n’ait été incluse dans l’accord de 1,9 milliard de dollars conclu par le Fonds monétaire international au niveau des services ». Bien que la Tunisie ait initialement demandé un prêt de 4 milliards de dollars au FMI, cet accord vise à améliorer l’équité fiscale, à renforcer le filet de sécurité sociale, à assurer la transparence du secteur public, à réformer les entreprises d’État et à créer un terrain de jeu équitable pour les investisseurs. Des réformes démocratiques auraient également dû être intégrées, souligne-t-il.

Les États-Unis et la communauté internationale devraient tirer les leçons de leur incapacité à agir rapidement, qui a contribué à la situation désastreuse à laquelle l’Amérique latine est actuellement confrontée, et réagir immédiatement au chaos politique en Tunisie. Une leçon importante pour la Tunisie est que les dictatures d’Amérique latine ne sont pas, pour la plupart, le résultat de coups d’État mais du démantèlement progressif des institutions démocratiques.

« Les États-Unis n’ont pas su agir à temps pour prévenir plusieurs catastrophes en Amérique latine. Nous ne devons pas commettre la même erreur en Tunisie, qui, il n’y a pas si longtemps, était considérée comme l’exemple brillant d’une démocratie nouvelle et dynamique dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord », conclut-il.