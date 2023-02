La franchise aiguise les appétits, 68,8% des Tunisiens tentés de franchir le pas

La première édition du salon professionnel de la franchise « Tunisia Franchise Show », organisée par l’agence WEFRANCHIZ, en partenariat avec le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), aura lieu les 3 et 4 mars 2023 à Tunis. Cet événement majeur aura rang de rendez-vous incontournable pour l’écosystème de l’entreprenariat et pour les professionnels du secteur de la franchise, aussi bien en Tunisie qu’en Libye qui constitue un marché naturel et de proximité pour les enseignes tunisiennes.

Wefranchiz est un cabinet d’expertise en franchise, qui prend le pouls du secteur de la franchise depuis 2016 par le biais d’un sondage sur la perception par le consommateur tunisien de la franchise. L’édition de 2022 a été réalisée avec la collaboration de l’institut Prodata. L’enquête a été réalisée au mois de septembre sur le grand Tunis sur un échantillon de 510 individus, représentatif de la population cible âgée de 25 à 55 ans et de catégorie socio-professionnelle A et B.

Le salon démarrera par une présentation exclusive du baromètre de la franchise, qui analysera l’évolution entre 2016 et 2022 du secteur de la franchise en Tunisie et projettera son potentiel de croissance à l’avenir. Les participants pourront en savoir davantage sur les tendances du secteur et les opportunités d’investissement, ce qui sera un atout considérable pour les entreprises cherchant à se développer dans ce domaine en Tunisie et à l’international.

« La Tunisie compte aujourd’hui entre 200 et 250 réseaux de franchise dont plus des deux tiers sont d’origine tunisienne. Le mode de développement en franchise a connu une accélération ces cinq dernières années », a indiqué Rym Bedoui Ayari, Fondatrice de WeFranchiz et experte internationale en développement des réseaux de franchise lors d’un point de presse lundi, au siège du CEPEX.

Une étude récente de son cabinet a révélé que 68.8% des sondés en Tunisie seraient intéressés de se mettre en franchise « .

» La franchise offre aujourd’hui un grand potentiel pour les entreprises nationales soucieuses d’exporter leurs concepts et d’élargir leurs horizons. C’est aussi un vecteur de création d’emploi dans les régions » a-t-elle ajouté.

De grands noms attendus

En marge de ce premier rendez-vous de Networking de la franchise en Tunisie, le CEPEX organisera, le vendredi 3 mars, sa deuxième rencontre mensuelle d’information et de sensibilisation des « Matinales de l’Export », pour 2023, portant sur le développement de l’export de la franchise d’enseignes tunisiennes sur les marchés internationaux, sous le thème « Comment réussir son projet de franchise à l’international ? ». Plusieurs témoignages de marques internationales dont notamment Burger King Nigéria et Nike Afrique sont attendus.

En outre, le samedi 4 mars, les travaux du salon seront couronnés par l’événement « Franchise Shark Tank »; qui sera soutenu par Smart Capital et Start-Up Village. Les entrepreneurs procèderont à des pitchs de leurs projets de franchise devant un panel d’investisseurs qui évalueront leurs prestations pour déterminer les plus prometteuses et feront, en l’occurrence, des propositions de financement pendant le panel.

Le salon regroupera par ailleurs plus de 40 exposants dans les sous-secteurs de la franchise.La Tunisie compte entre 200 et 250 réseaux de franchise, dont plus des deux tiers sont d’origine tunisienne, se voulant d’abord un lieu de networking, d’échanges et d’opportunités, qui a l’ambition de réunir et faire rencontrer les professionnels (opérateurs, banquiers, investisseurs…), les enseignes en développement et des marques notoires.

« Entreprendre différemment »

Au cours des cinq dernières années, le développement des franchises a connu une croissance rapide, en particulier dans les secteurs de la restauration, du mobilier et de l’éducation, grâce à l’exportation de franchises.

L’objectif de ce salon est de stimuler le débat autour du thème « Entreprendre différemment » et sur la reconversion professionnelle par l’entreprenariat en franchise. Il est à noter que le CEPEX, en tant que partenaire du salon, soutiendra cette manifestation étant donné que l’exportation des concepts tunisiens de franchise est considérée comme une étape avancée du processus de l’exportation et une véritable source de croissance.

Le CEPEX vise, par son soutien à cet évènement, à multiplier le nombre d’entreprises qui exportent leurs enseignes et savoir-faire, et ce, en leur offrant l’encadrement et l’assistance nécessaires notamment à travers son réseau de bureaux à l’étranger tout en s’attachant à adapter ses prestations aux exigences de la démarche de développement des franchises tunisiennes à l’international.