LA FTF reporte le remboursement des dettes des clubs

LA Fédération Tunisienne de football a annoncé mercredi soir sur sa page oficielle facebook qu’il a été déidé de reporter l’encaissement des dettes des clubs, pour la,période de quatre mois, soit du 1er mars jusqu’au 30 juin 2020 et qui sont d’un montant de deux millions de dinars sur un total de 10 millions de dinars

La FTF invite par ailleurs, les joueurs et entraineurs à trouver des accords avec leurs clubs pour régler leur situation matérielle et faire face à la crise finaoncière, liée à la pandémie du coronavirus.