La Libye lève la force majeure sur l’exploration pétrolière et gazière

La National Oil Corporation (NOC) a levé la force majeure sur l’exploration pétrolière et gazière en Libye.

Dans un communiqué, la NOC a appelé les compagnies pétrolières et gazières internationales avec lesquelles elle a signé des accords d’exploration et de production de pétrole et de gaz à reprendre toutes leurs opérations, s’engageant à les aider à faciliter le retour et à fournir un environnement de travail sûr en coopération avec les autorités civiles et militaires du pays.

Selon le communiqué, cet appel dans le cadre des efforts déployés par la NOC pour lever la force majeure après avoir procédé à une évaluation objective fondée sur une analyse réaliste et logique de la situation en matière de sécurité, qui a commencé à s’améliorer de façon spectaculaire et a permis de commencer les travaux d’excavation dans des sites où il était difficile de travailler dans un passé récent, dans lesquels se trouvent désormais de nombreuses sociétés de services internationales.