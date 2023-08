La ligne aérienne Alger-St Petersbourg est entrée en service 

La compagnie aérienne Air Algérie a inauguré une nouvelle liaison entre Alger et Saint-Pétersbourg, sa deuxième vers la Russie.

Le transporteur propose depuis le 26 juillet 2023 trois vols par semaine entre sa base à Alger-Houari-Boumediene et l’aéroport de St Petersbourg-Pulkovo, opérés en Boeing 737-600 pouvant accueillir 16 passagers en classe Affaires et 85 en Economie. Les départs sont programmés lundi, mercredi et samedi à 20h30 pour arriver le lendemain à 3h15, les vols retour quittant la ville russe mardi, jeudi et dimanche à 4h15 pour se poser à 7h15. Air Algérie est sans concurrence sur cette route, comme sur celle reliant sa capitale à Moscou-Sheremetyevo, précise AirJournal.

Le Directeur commercial d’Air Algérie a déclaré que « l’ouverture de cette lignet s’ajoute au programme des vols vers la capitale russe Moscow assurés par la Compagnie. Cette ligne Alger/Saint-Pétersbourg fait partie du programme d’élargissement de notre réseau et du renforcement de notre présence internationale notamment en Asie et en Europe de l’Est, ce qui est à même de contribuer à satisfaire aux demandes de nos clients désirant voyager de et vers l’Algérie, ou transiter par le Hub d’Alger vers les différentes destinations desservies par la Compagnie ».

Il a précisé que d’autres nouveautés sont prévues au départ de l’aéroport d’Alger, vers Johannesburg (Afrique du Sud), Libreville (Gabon), Addis-Abeba (Ethiopie), Abuja (Nigéria) et Douala (Cameroun) pour ce qui est de l’Afrique ; mais aussi vers Amsterdam (Pays Bas), Kuala Lumpur (Malaisie), Hong-Kong (Chine), New-York (Etats-Unis), Caracas (Venezuela) et la Havane (Cuba).