La Malienne Fatoumata Diawara annule son spectacle prévu ce jeudi 3 août à Hammamet pour des raisons de santé

Le comité directeur de la 57ème édition du Festival International de Hammamet (FIH) a annoncé, mercredi, en fin d’après-midi, que le spectacle de l’artiste malienne Fatoumata Diawara, prévu ce jeudi 3 août, « n’aura pas lieu », et ce pour des raisons de santé.

Le comité directeur de la 57ème édition du FIH dit avoir « reçu un mail de la part du représentant légal de l’artiste, accompagné d’un dossier médical mentionnant la dégradation subite de l’état de santé de l’artiste qui l’empêche de voyager ». Selon le communiqué du festival, l’e-mail a été reçu au moment où les organisateurs étaient « en train de mettre en place les derniers préparatifs du spectacle de l’artiste malienne… »

Le FIH informe les spectateurs que le remboursement des billets se fera auprès de l’administration du Centre Culturel International de Hammamet (Maison de la Méditerranée pour la Culture et les Arts) à partir du vendredi 04 août 2023 de 9h à 17h.

Il s’agit ainsi du deuxième concert annulé, en 24 heures, et pour cette édition 2023 du FIH, après celui d’Emel Mathlouthi qui devait se produire dans la soirée du mercredi 9 août courant.

Dans un communiqué publié, mardi soir, 1er août, le comité directeur du FIH a annoncé que le concert de Mathlouthi » n’aura pas lieu » sans préciser les raisons derrière cette décision.

L’artiste installée aux Etats-Unis est accusée de normalisation pour avoir donné, il y a une semaine, des concerts en Palestine (Al Qods, Bethléem et Ramallah).

Dans une déclaration à la TAP, mercredi, dans la matinée, le directeur de la 57ème édition du FIH, Nejib Kasraoui, a fait savoir que le comité directeur a suivi « le sujet des concerts d’Emel Mathlouthi dans les territoires occupés ». Il a encore dit « nous n’acceptons pas la poursuite de la programmation du concert de cette artiste sur la scène du Festival international de Hammamet ».

