La Mauritanie affronte Madagascar le 14 juin à Marrakech

La sélection mauritanienne de football, adversaire de la Tunisie au premier tour de la Coupe d’Afrique des nations Egypte 2019, jouera un match amical face à Madagascar, vendredi 14 juin courant au Grand Stade de Marrakech.

Les Mourabitounes qui vont disputer la première CAN de leur histoire tout comme les Malgaches, ont achevé vendredi dernier la première phase de leur préparation à Nouakchott et se trouvent depuis le 8 juin au Maroc, précisément dans la ville de Marrakech pour un ultime stage de préparation où les coéquipiers du capitaine Abdoul Ba, disputeront deux rencontres amicales. Le vendredi 14 juin face à Madagascar et le mardi 18 juin contre le Bénin.

Cette phase de préparation en terre marocaine prendra fin le 19 juin, date à laquelle les protégés de l’entraineur français, Corenthin Martins, rallieront l’Egypte, pour prendre part à la trente-deuxième édition de la CAN, la toute première de leur histoire.

Ils feront leur entrée en lice le lundi 24 juin contre le Mali au stade de Suez. Une enceinte dans laquelle ils joueront les deux autres matches face à l’Angola (samedi 29 juin) et la Tunisie (mardi 2 juillet), pour le compte du groupe E.