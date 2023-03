La nouvelle Mercedes GLC parle d’elle-même

204 chevaux, 12 chevaux fiscaux, semi-hybridation, inserts décoratifs en aluminium finition trapèze, jantes en alliage 19″ à 05 branches, toit ouvrant panoramique, marchepieds en aluminium, phares à LED hautes performances, sièges conducteur et passager avant chauffants, système de recharge sans fil à l’avant entre autres, la nouvelle GLC est le nouveau petit bijou de la Mercedes. Et disponible fin 2023, pour la « modique » somme de 315 mille dinars.

Cela fait deux années de suite que la Mercedes est la première en Tunisie en gamme premium. Et à voir le design sportif de la nouvelle Mercedes, on en devine le caractère dynamique. À l’intérieur, elle séduit par ses matériaux de qualité et son poste de conduite numérique. Des moteurs hybrides rechargeables modernes et des systèmes d’aide innovants en font le choix idéal pour tous les projets.

En effet, le poste de conduite numérique avec l’écran central incliné vers le conducteur, le nouveau volant et les éléments décoratifs haut de gamme incarnent le luxe moderne. Des matériaux exclusifs assurent un confort unique qu’on ressent à chaque trajet.

Les nombreuses fonctionnalités du nouveau GLC SUV facilitent le quotidien. Le coffre agrandi à 620 litres et le concept d’espace optimisé améliorent sensiblement la convivialité. Et pour la première fois, le hayon EASY-PACK est de série. Le Pack Confort du coffre de série améliore davantage la convivialité.

Des lignes claires et des proportions dynamiques caractérisent le design du nouveau GLC SUV. Le DIGITAL LIGHT avant-gardiste avec projection (en option) peut enrichir l’expérience de conduite et la rendre plus sûre. Tout comme l’avant sportif avec les bossages et la calandre Star de la ligne AMG, qui dégagent une élégante sportivité.

Jusqu’à 64 couleurs différentes selon l’humeur

En outre, on retrouve différentes fonctions de massage. Le concept d’éclairage d’ambiance s’adapte à l’humeur de son conducteur avec jusqu’à 64 couleurs différentes.

Le feu arrière en deux parties avec intérieur et animations tridimensionnels est l’un des points forts du design du nouveau GLC SUV. Il apporte une touche finale dynamique à l’arrière imposant. Un dynamisme qui transparaît jusque dans les nouveaux marchepieds, qui rappellent son caractère dynamique à chaque fois que l’on monte à bord.

Par ailleurs, le nouveau GLC SUV dispose de nombreuses fonctionnalités qui s’adaptent, comme l’assistant vocal MBUX. Grâce au système MBUX de dernière génération, l’expérience de conduite est connectée numériquement comme jamais auparavant. Grâce à des profils utilisateur individuels, MBUX reconnaît les stations de radio, listes de lecture ou itinéraires de navigation préférés.

D’autre part, des systèmes d’assistance intelligents comme le Pack Stationnement avec caméras panoramiques ou l’assistant de signalisation routière peuvent améliorer le confort de conduite. Le capot moteur transparent fournit une visibilité virtuelle en tout-terrain.

Nouveaux moteurs 4 cylindres et technologies hybrides

Les nouveaux moteurs diesel et essence 4 cylindres ont été développés pour réduire la consommation et les émissions, sans pour autant renoncer au confort de conduite et à la puissance. Ils convainquent par leur régularité de marche souveraine et leur grand confort sonore.

Les technologies hybrides intelligentes alliant des moteurs thermiques économiques et des propulsions électriques efficientes permettent de réduire les émissions. Ainsi, il est d’ores et déjà possible de rouler sans émissions dans le centre-ville sans faire de compromis en matière de confort sur les longs trajets.

La nouvelle Mercedes-Benz GLC SUV dotée également de la technologie hybride rechargeable enthousiasme par sa puissance élevée, ses temps de recharge courts et son autonomie électrique adaptée à un usage quotidien. Lʼefficacité au contact de la dynamique de conduite. Le tout pour découvrir les nombreux avantages des moteurs hybrides rechargeables modernes.