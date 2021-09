La production du phosphate va crescendo au fil des trimestres

La production du phosphate depuis le début de l’année en cours a suivi une courbe sinusoïdale, ayant varié entre 120 et 125 mille tonnes en janvier-février- mars, des quantités relativement faibles, eu égard aux mouvements de protestation à répétition et aux arrêts de travail, pour remonter à 300 mille tonnes au cours du 2ème semestre et à 400 mille tonnes au 3ème trimestre

Cependant, souligne le directeur central de la production à la CPG, Lotfi Hamadi, à Mosaïque fm, cette production ne représente que 45% de la moyenne enregistrée en 2010, alors que la moyenne générale de la production jusqu’à fin août 2021, s’est établie à 2,09 millions de tonnes, et les exportations à 2,133 millions de tonnes.