La production nationale d’huile d’olive sera de 200 mille tonnes pour la saison 2023-2024

Tunis,14 sept. (TAP)-La production d’olives s’établira à 1 million de tonnes pour la saison 2023-2024, ce qui permettra la production de 200 mille tonnes d’huile d’olive, soit une augmentation de 11% par rapport à la saison précédente, a indiqué, jeudi, Dorsaf Ben Ahmed, représentante de la Direction générale de la Production Agricole, au ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Lors d’une conférence de presse tenue au siège du ministère, Ben Ahmed a précisé que la production se répartit à raison de 23% au nord, 17% au Sahel, 35% au centre-ouest et 25% au Sud. Par ailleurs, 55% de la récolte provient du secteur irrigué.

Les gouvernorats de Sidi-Bouzid et de Kairouan contribueront à raison de 32% à la production nationale et de 53% à la production provenant du secteur irrigué.

Elle a souligné que des séances de travail seront tenues entre le ministère de l’Agriculture, la Banque centrale de Tunisie, la BNA et les autres banques pour mobiliser les financements nécessaires pour faire réussir cette saison. Les efforts seront également intensifiés pour faire réussir la campagne d’exportation d’huile d’olive nationale, face à la régression de la production mondiale qui s’établira à 2,5 millions de tonnes ( -26 % par rapport à la saison dernière).

La responsable a aussi évoqué l’amélioration de la situation générale des oliviers dans la plupart des régions de production suite aux pluies enregistrées en mai et juin 2023, à l’exception des arbres qui ont été fortement impactés par la sécheresse des dernières années. Cette amélioration est aussi le résultat, selon Ben Ahmed, de la Campagne nationale de lutte contre les ravageurs et les maladies de l’olivier 2022-2023 qui a permis de traiter 727 mille arbres.

Elle a rappelé que la production finale d’huile d’olive pour la saison 2022-2023, a atteint 180 mille tonnes, contre 240 mille tonnes au cours de la saison 2021-2022 (-25 %). Les prix ont été compris entre 14 et 19 dinars/litre pour la saison 2022-2023, contre des prix variant entre 9 et 12 dinars/litre en 2021-2022.

Les exportations d’huile d’olive pour la saison 2022-2023 ont représenté 47% des exportations agricoles et 51% des exportations alimentaires. Environ 176 mille tonnes d’huile d’olive ont été exportées (2972 MD), dont 17,6 mille tonnes d’huile d’olive conditionnée (367 MD) et 53 mille tonnes d’huile d’olive biologique (970 MD). L’huile d’olive extra vierge représente 89% des exportations

- Publicité-