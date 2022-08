La production pétrolière sur 7 mois recule de 2,3% en un an, celle de gaz progresse de 8,2%

Selon les données de l’ETAP (Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières), dont les concessions représentant plus de 80% de la production nationale, la production de pétrole de janvier à juillet 2022 a atteint 5,9 M de barils, contre 6,04 millions sur les 7 premiers mois de l’année 2021, soit un recul de 2,3% en un an. La production sur le seul mois de juillet (836 500 barils en données cvs) a cependant progressé de 3,3% par rapport à juin. La production de gaz continue en revanche de profiter de l’exploitation du nouveau gisement de Nawara. Elle atteint 1 254 M Nm3 sur les 7 premiers mois de l’année en hausse de 8,2% en un an, et 222,4 Nm3 en juillet (données cvs), en hausse d 10,4% en un mois

- Publicité-