La récolte de pommes de terre saisonnières devrait dépasser 250 mille tonnes cette saison

La récolte de pommes de terre saisonnières devrait dépasser, cette saison, les 250 mille tonnes à l’échelle nationale, a indiqué le secrétaire général de la Fédération nationale des producteurs de pommes de terre et le président régional de l’Agriculture et de la pêche à Hammam El Ghezaz, Mohamed Belhaj.

- Publicité-

Dans une déclaration à l’agence TAP, Belhaj a fait savoir que la saison se déroule dans de bonnes conditions, ajoutant que les opérations de traitement phytosanitaire se poursuivent durant cette période, qui reste marquée par des perturbations climatiques, lesquelles sont à l’origine de l’apparition de mildiou.

Causée par un champignon, la maladie de mildiou touche généralement les pommes de terre et les tomates. Elle survient en cas d’atmosphère chaude et humide.

Belhaj a, par ailleurs, pointé l’augmentation des prix des équipements agricoles et de pesticides d’une saison à l’autre, ce qui a entraîné la hausse du coût de production.

Selon lui, le coût de production d’un kilo de patates s’élève à un dinar, déplorant l’absence de contrôle et de mesures visant à fixer une marge de gain pour l’agriculteur.

Il a, par ailleurs, soulevé une autre problématique liée à l’entreposage frigorifique, faisant savoir que les exploitants des entrepôts ne souhaitent plus stocker de grandes quantités de pommes de terre par peur d’être poursuivis en justice pour « spéculation ».

La récolte de ces grandes quantités de pommes de terre se déroule sur une période très courte qui ne dépasse pas un mois, a-t-il expliqué, ajoutant que cette situation risque d’entraîner la baisse du prix du kilo qui pourrait 300 millimes.

Il a, dans ce sens, regretté l’absence d’une loi ou d’un décret-loi qui organise les opérations de stockage frigorifique, appelant à la nécessité de prévaloir l’intérêt des agriculteurs qui risquent de subir de lourdes pertes et de permettre aux entrepôts frigorifiques de recevoir de grandes quantités de pommes de terre.

Le gouvernorat de Nabeul contribue à hauteur de 35% de la production nationale de pommes de terre. La superficie cultivée de pommes de terre saisonnières est de 3100 hectares.