La région de Moyen-Orient et de l’Afrique de nord a enregistré une baisse des arrivés touristiques à hauteur de 75%, en 2020

La région de Moyen-Orient et de l’Afrique de nord a enregistré une baisse des arrivés touristiques à hauteur de 75%, durant l’année 2020, c’est ce que ressort d’un rapport publié récemment, par l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), lequel souligne que » 2020 aura été la pire année, de l’histoire du tourisme, avec 1 milliard d’arrivées internationales en moins ».D’après ce rapport, l’Asie-Pacifique, première région à subir l’impact de la pandémie, est celle qui a les plus hauts niveaux de restrictions sur les voyages en place actuellement; elle a connu la plus forte chute des arrivées en 2020 (300 millions en moins).L’Europe affiche une baisse de 70% des arrivées, malgré un léger sursaut de courte durée à l’été 2020. C’est la région qui a connu la plus forte chute en chiffres absolus, avec plus de 500 millions de touristes internationaux en moins en 2020.

Les Amériques enregistrent une baisse de 69% des arrivées internationales après une légère amélioration au dernier trimestre. D’après le dernier numéro du Baromètre OMT du tourisme mondial, cette mise à l’arrêt des voyages internationaux représente une perte de recettes d’exportation estimée à 1 300 milliards de dollars américains- plus de 11 fois la perte enregistrée pendant la crise économique mondiale de 2009.La crise menace de 100 à 120 millions d’emplois directs dans le tourisme, dont beaucoup dans des petites et moyennes entreprises.Pour rappel, les recettes touristiques en Tunisie ont chuté de 58%, ne dépassant pas les 150 MD, durant le premier mois de l’année 2021, selon les dernières statistiques publiées par la Banque Centrale de Tunisie.