La Russe Fesco voudrait s’implanter en Tunisie

« La société de transport russe Fesco, l’une des plus importantes de Russie, envisage d’implanter ses services au Maroc, en Tunisie et en Égypte. Le groupe mise sur une explosion du fret entre la Russie et les pays africains ». C’est ce que rapporte le site russe « Sputniknewsafrica »

Selon la même source qui cite un communiqué et reprend des déclaration du premier responsable du groupe russe Andrey Severilov, « le patron de Fesco a « évoqué les projets du groupe de développer des services logistiques via le Maroc, la Tunisie, l’Égypte, ainsi que des accords avec des collègues tunisiens pour étudier la base de fret potentielle entre les pays »