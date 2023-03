La saison céréalière 2023 s’annonce «catastrophique» assure Midani Dhaoui

Le président du Syndicat national des agriculteurs (Synagri), Midani Dhaoui, a prédit que la récolte céréalière pour cette saison ne dépassera pas les 4 millions de quintaux au plus, contre 7,5 millions de quintaux, l’année dernière, appelant le gouvernement à trouver des solutions urgentes pour remédier à la situation.

Dans une déclaration téléphonique pour notre journal Africanmanager le jeudi 30 mars 2023, Dhaoui a émis l’espoir que les pluies attendues au cours du prochain mois d’avril sauveraient la production dans les surfaces cultivées aux gouvernorats de Bizerte et Béja.

Cependant, la saison s’annonce pour l’instant, plutôt « catastrophique » et ne couvrirait qu’un faible pourcentage des besoins de la Tunisie, estimés à environ 32 millions de quintaux, a-t-il dit, soulignant que les finances publiques vont devoir faire face à une pression croissante afin de fournir les fonds nécessaires à l’importation de céréales.

Au vu de la situation, le gouvernement est tenu d’intervenir de toute urgence, a-t-il ajouté, spécialement en ce qui concerne l’accompagnement des agriculteurs, face à la sécheresse et à la baisse sans précédent du niveau de remplissage des barrages, à moins de 28%. L’approvisionnement en eau qu’en eau d’irrigation sera affecté, a-t-il poursuivi, avec comme conséquence la réduction des superficies consacrées à la production agricole, en particulier les légumes et les céréales.

Le responsable syndical a insisté en outre sur la nécessité d’assurer le bon déroulement de la moisson et du stockage de la production. Il a appelé, en outre, le versement des indemnités aux agriculteurs au titre des interventions du fonds de lutte contre les catastrophes naturelles afin de leur permettre de poursuivre leur activité.

Il a recommandé au gouvernement le lancement de programmes de promotion des types de production et de cultures adaptées à la sécheresse.

7,5 millions quintaux

Il convient de noter que les quantités de céréales collectées au cours de l’année écoulée se sont élevées à environ 7,5 millions de quintaux, entre blé dur blé tendre soit ces quantités sont réparties au niveau national à 758,6 millions de quintaux de blé dur, 344,0 millions de quintaux de blé tendre, orge et triticale.

Les gouvernorats du nord-ouest ont assuré la plus grande part de la production avec le gouvernorat de Béja en tête, suivi du gouvernorat de Bizerte, Jendouba, Siliana, Kef, et Kairouan.

Béja a assuré, ainsi, 29, 3% de la production céréalière, contre 17,2% pour Bizerte et 14% pour Jendouba. La part de Siliana a été 12%, contre 7,5% pour le Kef, 6% pour le gouvernorat de la Manouba et 5,5% pour le gouvernorat du Kef. Béja, Bizerte et Jendouba ont assuré 63% de la production de blé dur,tandis que Siliana et le Kef ont assuré 59% de la production d’orge. Les sociétés privées ont collecté 58,5% des quantités collectées, contre 40% pour les coopératives.