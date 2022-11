La taxation de l’économie informelle redressera-t-elle les finances de la Tunisie?

Améliorer l’équité du système fiscal, comme le demande le FMI, est une ambition importante. Mais taxer la richesse et la propriété, et non le secteur informel, est le meilleur moyen d’y parvenir, selon une étude du Centre international pour la fiscalité et le développement, qui souligne qu’il n’y a peut-être aucun autre pays où la conception de la réforme économique en tant que processus de négociation entre les travailleurs et le capital international est aussi visible qu’en Tunisie.

Se référant à l’accord préliminaire conclu entre la Tunisie et le Fonds monétaire internationale, l’étude, cité par le Middle East Eye (MEE), rappelle que ses principales dispositions ont trait à la réduction de la masse salariale de la fonction publique, à celle des subventions, à la rationalisation des incitations à l’investissement et à l’amélioration de la transparence dans le secteur public.

Cependant, une surprise dans l’accord est le tout premier point listé comme faisant partie du programme de réforme. Plus précisément, l’accord promet que le programme améliorera « l’équité fiscale en prenant des mesures pour intégrer le secteur informel dans le filet fiscal et en élargissant l’assiette fiscale pour garantir des contributions équitables de toutes les professions ».

Ce point est très prometteur – et comporte des risques non déclarés encore plus grands.

Il ne fait aucun doute que la fiscalité doit être un élément clé de tout cadre de réforme économique en Tunisie. Des recettes fiscales plus importantes constitueraient une voie vers une plus grande autodétermination économique du pays et un levier pour soutenir l’équité et la redistribution qui a été sous-utilisé ces dernières années.

Indéniablement, l’amélioration de l’équité du système fiscal est une ambition importante. Cependant, le faire en taxant le secteur informel a peu de chances d’atteindre cet objectif.

Une logique bancale

La taxation du secteur informel est devenue un sujet de discussion politique de plus en plus populaire en Afrique ces dernières années, souvent motivée par la promesse de grandes poches de revenus inexploitées et par le sentiment qu’il est injuste pour les entreprises formelles que les entreprises informelles ne soient pas taxées.

Mais il est construit sur une logique erronée et peu de preuves. Les tentatives concrètes de taxer le secteur informel se traduisent souvent par des gains de revenus faibles, voire nuls, tout en frappant de manière disproportionnée les plus pauvres et les plus vulnérables économiquement de la société. La Tunisie ferait bien d’éviter de tomber dans ce piège politique.

Les tentatives concrètes de taxer le secteur informel se soldent souvent par des gains de recettes faibles, voire nuls, tout en frappant de manière disproportionnée les plus pauvres et les plus vulnérables économiquement de la société.

Le Bureau international du travail (BIT) estime que plus de la moitié des travailleurs tunisiens sont employés de manière informelle, tandis que certains estiment que l’activité économique informelle représente près de 40 % du PIB du pays.

Il est donc facile de comprendre pourquoi certains pourraient suggérer qu’il existe un grand potentiel de recettes en faisant entrer ce secteur « dans le filet fiscal », comme on le dit souvent. Mais c’est oublier deux problèmes majeurs.

Premièrement, taxer l’économie informelle n’est pas aussi lucratif qu’il y paraît. Si le secteur informel est vaste, il englobe une grande diversité d’activités économiques : tout va des contrebandiers aux vendeurs de rue, en passant par des professionnels tels que les avocats et les dentistes, sans oublier les grandes entreprises qui n’ont pas entièrement déclaré tous leurs revenus.

Il est clair que le potentiel de recettes varie considérablement d’un secteur à l’autre et qu’il n’existe pas de stratégie unique pour les taxer tous. Pour quiconque s’est promené sur les marchés informels ou les étals de fripiers du pays, il suffit de peu pour imaginer que de nombreux travailleurs informels opèrent en dessous des seuils d’imposition, ce qui les rend inéligibles au paiement de l’impôt même s’ils étaient officiellement enregistrés auprès du gouvernement.

Pendant ce temps, les secteurs les plus lucratifs ont souvent les moyens d’éviter l’impôt, avec un meilleur accès aux comptables et aux avocats – et souvent de meilleures relations politiques.

Deuxièmement, taxer l’économie informelle nuit généralement à l’équité fiscale, au lieu de l’améliorer. Les stratégies courantes de taxation du secteur informel touchent souvent de manière disproportionnée les plus pauvres. Cela s’explique en partie par le fait que les entreprises informelles pauvres sont souvent plus visibles (pensez au vendeur du marché dans la rue par rapport à l’avocat qui travaille depuis son bureau à domicile), qu’elles ont moins de possibilités d’évasion et que leurs relations politiques ou gouvernementales sont moins nombreuses.

Dans le même temps, l’hypothèse selon laquelle la taxation des travailleurs informels conduira à une plus grande équité dans le système fiscal ne tient pas compte du fait que de nombreux acteurs de l’économie informelle doivent déjà faire face à une charge fiscale élevée, plutôt que de ne pas être taxés ou d’être des « fraudeurs fiscaux », comme ils sont souvent décrits.

De nombreuses municipalités tunisiennes taxent déjà les entreprises et les vendeurs informels par le biais d’une série d’outils, tels que les frais de marché ou les frais pour « l’utilisation commerciale de l’espace public ». N’ayant pas accès à des services publics fiables et à une protection sociale, les entreprises informelles doivent également effectuer d’autres paiements à des acteurs formels et informels pour pouvoir fonctionner.

Ainsi, en ciblant le secteur informel, on risque de surtaxer ceux qui opèrent déjà en marge de la société, conclut l’étude du Centre international pour la fiscalité et le développement.